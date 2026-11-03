Дом сгорел дотла: россияне убили 14-летнего ребенка в Киевской области

3 ноября российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по селу Хотов Обуховского района Киевской области. Дрон страны-террористки попал прямо в частный дом, забрав жизнь 14-летнего ребенка.

О трагедии сообщил в своем телеграм-канале начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

Последствия атаки в Обуховском районе

В результате прямого попадания дом мирных жителей сгорел дотла.

По предварительной информации, ранение также получил один из родителей погибшей девочки.

На месте вражеского удара сразу развернули спасательную операцию. Пожарные ликвидируют пожар и разбирают завалы разрушенного дома.

Однако утраченную жизнь даже самые профессиональные действия наших спасателей не вернут… Искренние соболезнования родным,

– написал Тимур Ткаченко.

Российская армия регулярно наносит удары дронами по жилым кварталам и гражданским объектам Украины, поэтому страдают и дети. В частности, несколько дней назад, 29 октября, в результате атаки беспилотников по центру Чернигова погибли две 15-летние девушки.

А 1 ноября российские войска провели атаку дронами по Винницкой области. Жертвами вражеского удара стали два человека – 13-летняя девочка и женщина. Ребенок погиб на месте, а женщина скончалась в реанимации.