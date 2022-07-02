В Сергеевке в Одесской области завершили спасательные работы по разбору завалов и поиску тел

Спасатели завершили разбор завалов в Сергеевке в Одесской области. Речь идет о многоэтажке и базе отдыха, куда в ночь на 1 июля попали российские ракеты.

Спасательно-поисковые работы завершились в половине 7 часов вечера 2 июля. Общее количество погибших в результате этого ракетного удара – 20 человек. Из них 16 были в атакованном доме, а 4 – на базе отдыха.

Это событие Враг 3 ракетами ударил по 9-этажке и базам отдыха в Одесской области: все, что известно

Сколько человек удалось спасти

В собственном доме получили ранения 37 человек. В частности, помощь медиков понадобилась шестерым детям. На базе отдыха пострадавшим в результате атаки был один человек.

Спасти из-под завалов удалось 8 человек. Среди них было трое детей. На месте происшествия постоянно работали психологи ГСЧС, которые помогали пережить трагедию родным погибших и пострадавшим.

Главное об ударе по Одесской области

Российские самолеты примерно в полночь нанесли удар со стороны Черного моря. Россияне целенаправленно выпустили 3 ракеты Х-22 в дома и место отдыха мирных жителей. В 9-этажке был полностью разрушен целый подъезд. Сразу стало известно о первых погибших. Однако количество постоянно росло.

Что касается базы отдыха, то сначала не сообщали о пострадавших. Впоследствии оказалось, что там жертвами российского "освобождения" стали четыре человека – целая семья.

Это сознательный, целеустремленный российский террор, а не какие-то ошибки или случайное попадание ракет,

– прокомментировал это Владимир Зеленский.

В то же время российские пропагандисты в очередной раз начали говорить, что никаких ударов по гражданским их войска якобы не наносили. Мол, уничтожили "радиолокационную станцию". Всех пострадавших и убитых россияне назвали актерами.

Детальнее – об ударе по Одесской области рассказали в ОК "Юг": смотрите видео