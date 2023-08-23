В результате удара дрона оккупанты уничтожили школу в Ромнах. Жертвами атаки оккупантов стали по меньшей мере двое педагогов.
Смотрите также Оккупанты ночью выпустили до 20 дронов из России и Крыма: сколько приземлило ПВО
В результате атаки дрона 4 человека получили ранения
Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что тела погибших деблокировали спасатели ГСЧС. В Нацполиции сообщили, что ранения получили 4 человека, находившиеся неподалеку от места попадания.
В то же время министр внутренних дел отметил, что поисково-спасательная операция продолжается. В частности, есть информация, что под завалами находятся еще 2 работников заведения.
По данным Офиса генпрокурора, враг атаковал учебное заведение в Ромнах около 10:00. В Сумской ОВА информировали, что россияне нанесли удар "Шахедом".
Последствия удара российского дрона по школе в Ромнах / Фото из телеграма Клименко и Офиса генпрокурора
Сообщается, что под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.
Россия ночью атаковала Украину дронами-камикадзе
- Российские военные ночью 23 августа атаковали Украину дронами-камикадзе. Под ударом оккупантов был Юг Украины.
- Как рассказали в Воздушных Силах ВСУ, в течение ночи оккупанты выпустили до 20 ударных дронов с юго-восточного направления. Сообщается, что россияне атаковали из района Приморско-Ахтарск (Россия) и Чауда (оккупированный Крым).
- Украинским военным удалось уничтожить 11 вражеских беспилотников. В частности, 9 беспилотников были уничтожены в Одесской области и еще два – в пределах Запорожской области.
- Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что россияне в течение трех часов атаковали ударными беспилотниками на юге Одесской области. Целью захватчиков была гражданская инфраструктура Одесской области.
- В результате атаки "Шахедов" есть попадание по производственно-перегрузочным комплексам. Там загорелся пожар общей площадью 700 квадратных метров. Среди повреждений есть и зернохранилища.
- В Силах обороны Юга сообщили, что россияне атаковали производственно-перегрузочные комплексы в Подунавье.