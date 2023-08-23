Унаслідок удару дрона окупанти знищили школу в Ромнах. Жертвами атаки окупантів стали щонайменше двоє освітян.

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Унаслідок атаки дрона 4 людей отримали поранення

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що тіла загиблих деблокували рятувальники ДСНС. У Нацполіції повідомили, що поранення отримали 4 осіб, що перебували неподалік від місця влучання.

Водночас міністр внутрішніх справ зазначив, що пошуково-рятувальна операція триває. Зокрема, є інформація, що під завалами перебувають ще 2 працівників закладу.

За даними Офісу генпрокурора, ворог атакував навчальний заклад у Ромнах близько 10:00. У Сумській ОВА інформували, що росіяни завдали удару "Шахедом".

Наслідки удару російського дрона по школі в Ромнах / Фото з телеграму Клименка та Офісу генпрокурора

Повідомляється, що за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

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