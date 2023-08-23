Унаслідок удару дрона окупанти знищили школу в Ромнах. Жертвами атаки окупантів стали щонайменше двоє освітян.
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Унаслідок атаки дрона 4 людей отримали поранення
Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що тіла загиблих деблокували рятувальники ДСНС. У Нацполіції повідомили, що поранення отримали 4 осіб, що перебували неподалік від місця влучання.
Водночас міністр внутрішніх справ зазначив, що пошуково-рятувальна операція триває. Зокрема, є інформація, що під завалами перебувають ще 2 працівників закладу.
За даними Офісу генпрокурора, ворог атакував навчальний заклад у Ромнах близько 10:00. У Сумській ОВА інформували, що росіяни завдали удару "Шахедом".
Наслідки удару російського дрона по школі в Ромнах / Фото з телеграму Клименка та Офісу генпрокурора
Повідомляється, що за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
Росія вночі атакувала Україну дронами-камікадзе
- Російські військові вночі 23 серпня атакували Україну дронами-камікадзе. Під ударом окупантів був Південь України.
- Як розповіли у Повітряних Силах ЗСУ, протягом ночі окупанти випустили до 20 ударних дронів з південно-східного напрямку. Повідомляється, що росіяни атакували з району Приморсько-Ахтарськ (Росія) та Чауда (окупований Крим).
- Українським військовим вдалося знищити 11 ворожих безпілотників. Зокрема, 9 безпілотників було знищено в Одеській області та ще два – в межах Запорізької області.
- Глава Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що росіяни протягом трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Ціллю загарбників була цивільна інфраструктура Одеської області.
- Унаслідок атаки "Шахедів" є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах. Там спалахнула пожежа загальною площею 700 квадратних метрів. Серед пошкоджень є і зерносховища.
- У Силах оборони Півдня повідомили, що росіяни атакували виробничо-перевантажувальні комплекси в Подунав'ї.