Через три месяца после попадания в штаб Черноморского флота оккупантов россияне даже не начинали ремонтные работы. Однако уцелевшую часть здания, вероятно, еще могут использовать захватчики. Об этом рассказал OSINT-аналитик MT Anderson 23 декабря.
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Что известно о штабе ЧФ России
Здание штаба Черноморского флота России стоит без крыши, а один из корпусов разрушен практически до основания.
По состоянию на 20 декабря российские оккупанты даже не приступили к ремонтным работам спустя три месяца после ракетного удара.
Уничтоженный штаб ЧФ России / Фото MT Anderson из соцсети Х
Также аналитик MT Anderson предположил, что оккупанты все еще могут использовать те части здания, которые уцелели после попадания по зданию. Об этом свидетельствует, в частности, большое количество припаркованных автомобилей.
Мне было интересно узнать, начался ли какой-нибудь ремонт в штаб-квартире ЧФ, но, похоже, ничего не было сделано. Вокруг него припарковано много машин, интересно, используются ли еще какие-то части?
– написал аналитик.
Удар по штабу Черноморского флота России: основные новости
- 22 сентября во временно оккупированном Севастополе были слышны мощные взрывы. Под атакой оказалось здание штаба Черноморского флота.
- В России заявили, что в результате инцидента погиб один военный. Однако потом оккупанты отметили, что он пропал без вести. В то же время российские телеграмм-каналы сообщали по меньшей мере о шести пострадавших.
- Впоследствии в Вооруженных Силах Украины подтвердили успешную отработку по штабу в Севастополе.