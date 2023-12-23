Через три месяца после попадания в штаб Черноморского флота оккупантов россияне даже не начинали ремонтные работы. Однако уцелевшую часть здания, вероятно, еще могут использовать захватчики. Об этом рассказал OSINT-аналитик MT Anderson 23 декабря.

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Что известно о штабе ЧФ России

Здание штаба Черноморского флота России стоит без крыши, а один из корпусов разрушен практически до основания.

По состоянию на 20 декабря российские оккупанты даже не приступили к ремонтным работам спустя три месяца после ракетного удара.

Уничтоженный штаб ЧФ России / Фото MT Anderson из соцсети Х

Также аналитик MT Anderson предположил, что оккупанты все еще могут использовать те части здания, которые уцелели после попадания по зданию. Об этом свидетельствует, в частности, большое количество припаркованных автомобилей.

Мне было интересно узнать, начался ли какой-нибудь ремонт в штаб-квартире ЧФ, но, похоже, ничего не было сделано. Вокруг него припарковано много машин, интересно, используются ли еще какие-то части?

– написал аналитик.

Удар по штабу Черноморского флота России: основные новости