Удар по складу боеприпасов и горючего врага на Кинбурнской косе: в ВМС показали горящие кадры

Украинские военные нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов и горючего противника. Вражеский объект локализовался на Кинбурнской косе, что в Черном море.

Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины обнародовали впечатляющие кадры поражения объекта врага в пятницу, 22 августа.

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Уничтожение склада боеприпасов и горючего противника на Кинбурнской косе

Подразделение ВМС ВС Украины уничтожило вражеский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов на Кинбурнской косе в Черном море,

– говорится в сообщении.

В результате атаки вражеский объект был уничтожен. Добавим, что операцию провело подразделение ВМС ВСУ "Black Six".

К тому же, наши военные распространили видео уничтожения вражеского склада БК и горючего на Кинбурнской косе.

На обнародованных кадрах можно увидеть, что по вражескому объекту был нанесен удар с применением беспилотника. Так, после сброса боеприпаса произошел взрыв, и начался сильный пожар.

Отметим, что в ВМС ВСУ не уточнили даты, когда именно был уничтожен этот склад российских оккупантов.

Удар по складу боеприпасов и горюче-смазочных материалов на Кинбурнской косе в Черном море: смотрите видео