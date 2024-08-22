Удар по складу боеприпасов и горючего врага на Кинбурнской косе: в ВМС показали горящие кадры
Источник:ВМС ВСУ
Украинские военные нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов и горючего противника. Вражеский объект локализовался на Кинбурнской косе, что в Черном море.
Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины обнародовали впечатляющие кадры поражения объекта врага в пятницу, 22 августа.
Смотрите также Более 1000 захватчиков, танки, артсистемы и ПВО: потери врага на 22 августа
Уничтожение склада боеприпасов и горючего противника на Кинбурнской косе
Подразделение ВМС ВС Украины уничтожило вражеский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов на Кинбурнской косе в Черном море,
– говорится в сообщении.
В результате атаки вражеский объект был уничтожен. Добавим, что операцию провело подразделение ВМС ВСУ "Black Six".
К тому же, наши военные распространили видео уничтожения вражеского склада БК и горючего на Кинбурнской косе.
На обнародованных кадрах можно увидеть, что по вражескому объекту был нанесен удар с применением беспилотника. Так, после сброса боеприпаса произошел взрыв, и начался сильный пожар.
Отметим, что в ВМС ВСУ не уточнили даты, когда именно был уничтожен этот склад российских оккупантов.
Удар по складу боеприпасов и горюче-смазочных материалов на Кинбурнской косе в Черном море: смотрите видео