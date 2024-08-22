Військово-Морські сили Збройних Сил України оприлюднили вражаючі кадри ураження об'єкту ворога в п'ятницю, 22 серпня.

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Знищення складу боєприпасів та пального противника на Кінбурнській косі

Підрозділ ВМС ЗС України знищив ворожий склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів на Кінбурнській косі в Чорному морі,

– ідеться в повідомленні.

Внаслідок атаки ворожий об'єкт був знищений. Додамо, що операцію провів підрозділ ВМС ЗСУ "Black Six".

До того ж, наші військові поширили відео знищення ворожого складу БК та пального на Кінбурнській косі.

На оприлюднених кадрах можна побачити, що по ворожому об'єкту був завданий удар із застосуванням безпілотника. Так, після скиду боєприпасу відбувся вибух, та розпочалася сильна пожежа.

Зазначимо, що у ВМС ЗСУ не уточнили дати, коли саме був знищений цей склад російських окупантів.

Удар по складу боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів на Кінбурнській косі в Чорному морі: дивіться відео