Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "КиберБорошно".

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Что известно о последствиях поражения склада с беспилотниками в России

Аналитики "КиберБорошно" рассказали, что в результате удара по складу хранения ударных беспилотников в Орловской области был поражен подземный бункер с вражескими БПЛА.

Предположительно удар нанесли с помощью ракет Storm Shadow/SCALP, боевая часть которых предназначена специально для поражения бункеров.

Эксперты также обнародовали координаты пораженного бункера – 53.372340, 35.800360.



Последствия поражения склада с ударными дронами в Орловской области / Фото из телеграм-канала "КиберБорошно"

К слову, в Генштабе ВСУ сообщали, что в результате удара по складам "Шахедов" в Орловской области были поражены бетонированные сооружения, где хранились термобарические боевые части, которыми снаряжаются дроны. Также было известно, что более 200 "Шахедов" уже не будут применены против нашей страны.

В то же время российские СМИ писали, что в результате этой атаки были уничтожены: 24 единицы БПЛА "Герань-2", 44 единицы боевых частей к российскому варианту иранских дронов "Шахед" и 30 единиц БПЛА "Пародия". Сам склад был расположен в районе Большой Черни, что в Орловской области.