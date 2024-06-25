Где расположен российский склад, по которому ударили наши разведчики: показываем на карте

ГУР в ночь на 25 июня уничтожили российский склад снарядов. Произошло это в Ольховатском районе Воронежской области.

После атаки там вспыхнул огромный пожар с детонацией. Последствия россиянам до сих пор не удалось ликвидировать, к тому же в ГУР добавили, что будет взрываться там еще долго.

Смотрите также Мощные взрывы, дым и поврежденные дома: оккупанты жалуются на атаку дронов на Белгородщине

ГУР ударило по воинской части в Ольховатском районе

Российские СМИ заявили об атаке примерно в 2:30 ночи. Говорят, к ним прилетели два дрона, и оба поразили территорию, где хранились российские снаряды. А их там могло быть более 3000. Площадь площадок со снарядами составляет 3500 квадратных метров. Территорию воинской части окружили и призвали жителей района не покидать своих домов.

Добавим, что Ольховатский район находится на юго-западе Воронежской области. Согласно гугл-карте, от Харькова до атакованной российской территории примерно 300 километров. Расстояние до административного центра – Воронежа, – 202 километра.

Где расположен Ольховатский район: смотрите на карте