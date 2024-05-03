Удар ATACMS по российским захватчикам в Луганской области: в СМИ назвали результаты атаки

В результате атаки ATACMS по оккупантам на полигоне в Луганской области более 100 российских военных были ликвидированы. Также большое количество захватчиков получили ранения.

Об этом рассказали в издании Newsweek.

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Результаты атаки

На кадрах отражен украинский удар ATACMS, при этом четыре ракеты ATACMS, включая один неразорвавшийся боеприпас,, попали по российскому полигону в Можняковке Луганской области. Судя по кадрам, потери будут "значительными",

– сообщил источник издания.

Кроме этого, OSINT-аналитики также заявили, что по крайней мере один ATACMS поразил группу из более чем 100 российских солдат, нанеся удары сотнями бомб M74 APAM. Об этом они отметили в аккаунте, опубликовав фотографию группы солдат, которые собрались в районе перед ударами.

Детали атаки: о чем говорили ранее