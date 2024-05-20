Прилет по Славянскому НПЗ в Краснодарском крае: на предприятии подтвердили повреждения

В ночь на 19 мая в Краснодарском крае было громко. Отмечалось, что в Славянске-на-Кубани "упали" беспилотники на территории НПЗ.

На предприятии дали комментарий относительно ситуации. Там заявили о фиксировании повреждений после атаки беспилотников.

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Что заявили на предприятии

О том, что зафиксированы повреждения после атаки дронов рассказали в российских медиа со ссылкой на компанию.

На Славянском НПЗ в Краснодарском крае зафиксированы повреждения после атаки БпЛА, ущерб устанавливается,

– говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае России приостановил свою работу после атаки беспилотников.

Об этом писали росСМИ со ссылкой на руководство компаний "Славянск ЭКО". В частности, в компании заявили, что дроны, которые атаковали Славянский НПЗ, несли заряды с элементами поражения в виде стальных шариков.

Председатель Славянского района, где расположен пораженный НПЗ, заявил, что на территории завода "упали" 6 беспилотников. После "падения" прозвучали два взрыва.

Громко было и в Ленинградской области: что известно