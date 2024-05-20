Прилет по Славянскому НПЗ в Краснодарском крае: на предприятии подтвердили повреждения
В ночь на 19 мая в Краснодарском крае было громко. Отмечалось, что в Славянске-на-Кубани "упали" беспилотники на территории НПЗ.
На предприятии дали комментарий относительно ситуации. Там заявили о фиксировании повреждений после атаки беспилотников.
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Что заявили на предприятии
О том, что зафиксированы повреждения после атаки дронов рассказали в российских медиа со ссылкой на компанию.
На Славянском НПЗ в Краснодарском крае зафиксированы повреждения после атаки БпЛА, ущерб устанавливается,
– говорится в сообщении.
Напомним, что ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае России приостановил свою работу после атаки беспилотников.
Об этом писали росСМИ со ссылкой на руководство компаний "Славянск ЭКО". В частности, в компании заявили, что дроны, которые атаковали Славянский НПЗ, несли заряды с элементами поражения в виде стальных шариков.
Председатель Славянского района, где расположен пораженный НПЗ, заявил, что на территории завода "упали" 6 беспилотников. После "падения" прозвучали два взрыва.
Громко было и в Ленинградской области: что известно
- В Ленинградской области России в ночь на 19 мая вспыхнула Выборгская нефтебаза. Жители города активно жаловались в соцсетях на звуки взрывов.
- Жители Выборга в своих соцсетях сообщали о том, что в городе громко. Так, они писали о мощном взрыве в городе около 2:50, после которого на территории нефтебазы начался пожар.
- Впоследствии стало известно, что ГУР атаковало Выборгскую нефтебазу.
- Как сообщили источники в спецслужбе, с помощью 3 взрывных устройств были поражены вертикальные резервуары с топливом на указанном объекте. Так, в результате операции уничтожено три резервуара с горючим.