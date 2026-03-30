Поврежден единственный в Донецкой области родовой: враг угнал по Славянску
- 30 марта враг атаковал центральную часть Славянска, разрушив единственный в Донецкой области роддом, но новорожденные, роженицы и медицинский персонал не пострадали.
- Повреждены также другие объекты, среди которых учебное заведение и магазин, а 42-летний мужчина получил ранения.
Днем 30 марта враг атаковал КАБами центральную часть Славянска. В результате удара разрушен единственный в Донецкой области роддом.
Об этом сообщил начальник Славянской МВА Вадим Лях.
Что известно об ударе по Славянску?
30 марта около 11:50 вражеские войска ударили КАБами по центру Славянска. Враг разрушил учебное заведение и магазин. Также получили повреждения частные и многоэтажные жилые дома и госучреждения.
Среди частично поврежденных объектов – единственный в Донецкой области роддом. К счастью, новорожденные, роженицы и медицинский персонал не пострадали.
По предварительной информации главы МВА, ранения получил 42-летний мужчина – сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Важно! В ночь на 28 марта враг нанес удар по роддому в Одессе. На момент удара в помещении находились 33 пациентки и 19 новорожденных. К счастью, обошлось без пострадавших. В результате атаки повреждена крыша роддома, выбито остекление в здании – вспыхнул пожар.
Какие города недавно атаковал враг?
В ночь на 29 марта враг атаковал объект критической инфраструктуры в Чернигове. Из-за атаки почти 150 тысяч потребителей остались без электроснабжения.
В ту же ночь гремели взрывы в Одессе. Местные власти писали, что в городе работают силы ПВО. Сейчас последствия атаки не разглашаются.
Днем 29 марта в Хмельницкой области дважды слышали звуки взрывов. Область атаковали вражеские ударные беспилотники.