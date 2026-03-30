Поврежден единственный в Донецкой области родовой: враг угнал по Славянску

Днем 30 марта враг атаковал КАБами центральную часть Славянска. В результате удара разрушен единственный в Донецкой области роддом.

Об этом сообщил начальник Славянской МВА Вадим Лях.

Что известно об ударе по Славянску?

30 марта около 11:50 вражеские войска ударили КАБами по центру Славянска. Враг разрушил учебное заведение и магазин. Также получили повреждения частные и многоэтажные жилые дома и госучреждения.

Среди частично поврежденных объектов – единственный в Донецкой области роддом. К счастью, новорожденные, роженицы и медицинский персонал не пострадали.

По предварительной информации главы МВА, ранения получил 42-летний мужчина – сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Последствия атаки по Славянску: смотрите фото "Суспільного"

Важно! В ночь на 28 марта враг нанес удар по роддому в Одессе. На момент удара в помещении находились 33 пациентки и 19 новорожденных. К счастью, обошлось без пострадавших. В результате атаки повреждена крыша роддома, выбито остекление в здании – вспыхнул пожар.

