Удар по школьному стадиону в Харькове: почему в городе и области не объявляли тревогу
Днем в Харькове прогремела серия взрывов, однако ни в городе, ни в области не звучала сирена воздушной тревоги. В прокуратуре объяснили, почему так произошло.
В результате удара по Салтовскому району Харькова трое детей находятся в крайне тяжелом состоянии. Подробности атаки рассказал представитель Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
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Удар по городу застал харьковчан врасплох
Оккупанты начали обстрел Харькова примерно через несколько минут после 13:00. Атака на город оказалась внезапной для жителей, ведь сообщений о воздушной тревоге не было.
Представитель облпрокуратуры Чубенко предположил, почему харьковчан не предупредили об опасности. По его мнению, воздушная цель могла быть не видна на радарах.
Чиновник заметил, что пока он не готов сказать, чем именно и откуда враг ударил по городу. Впрочем, есть вероятность, что оккупанты использовали ракету, которая двигалась на сверхнизких высотах, из-за чего ее не было видно на радарах противовоздушной обороны.
Напомним, что в результате обстрела Харькова пострадали пять человек. Среди них – трое мальчиков 13, 14 и 15 лет, а также двое взрослых – мужчина 50 лет и 81-летняя женщина.
Известно, что вражеский снаряд попал посреди футбольной площадки, где на тот момент там играли дети.
По сообщению местных властей, состояние мальчиков крайне тяжелое. У одного из них – травматическая ампутация. Лучшие врачи пытаются спасти детям жизнь.
Массированная атака по Украине 8 мая: что известно
- Ночью россияне нанесли по нашей стране комбинированный удар. Враг использовал 21 беспилотник и 55 ракет разного типа, в частности "Кинжал", "Калибры" и "Искандеры".
- Известно, что противник запускал воздушные цели по разным направлениям – с юга (территории оккупированного Крыма, Запорожья, акватории Черного моря), востока (Саратовская область), северо-востока (Курская и Тамбовская области).
- Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей – 39 ракет и 20 дронов.
- Под ударом снова находилась украинская энергетика.
- Вечером после 18 часов возможны почасовые отключения по всей Украине.