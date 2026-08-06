Россия атаковала железную дорогу на Харьковщине: как теперь изменится транспортное сообщение

Россия терроризирует населенные пункты Харьковской области. В частности, утром 6 августа удар пришелся на Лозовую, где реактивным дроном (предположительно "Герань-3") была атакована железнодорожная станция.

Корреспондент 24 Канала Анна Черненко сообщила, что удар пришелся вблизи вокзала. В результате атаки были повреждены его здание, контактная сеть и подвижной состав.

Последствия атаки на Лозовую

Движение поездов до станции Лозовая и от нее временно приостановлено. Укрзализныця призвала пассажиров следить за индивидуальными уведомлениями в приложении. Вероятно, что по примеру прошлого года будут введены автобусные рейсы.

Вчера была годовщина большого удара по вокзалу Лозовой. Тогда на железную дорогу и вокзал направили десятки "Шахедов". Транспортные объекты и здание были серьезно повреждены. Его долго восстанавливали, и тогда пришлось дублировать транспортное сообщение автобусами,

– сообщила Черненко.

Корреспондент из Харькова рассказала, что в результате удара по Лозовой пострадали 11 человек. Среди них есть те, у кого зафиксировали стрессовую реакцию, а также взрывные травмы. Атака привела к гибели двух мужчин (52 и 59 лет) – это работники железной дороги. Она отметила, что на территории оборудованы укрытия и было объявлено предупреждение о повышенной опасности.

О ситуации в Харьковской области: смотрите в видео

Балаклея дважды за сутки оказалась под обстрелом

Россия провела атаку также и на Балаклею Харьковской области. За сутки она подверглась уже второму мощному удару. В 4:00 враг направил на населенный пункт беспилотники, обстрел унес жизни 3 людей. Россияне обстреливали частный сектор. Позже противник нанес удар (по предварительной информации, ракетный) по центру Балаклеи.

Целями стали административные здания, многоэтажки, частный сектор, магазины. Это обычный населенный пункт области. Когда удары приходятся по центру, страдает все вокруг. К счастью, погибших нет, но есть люди, которые обратились к медикам,

– сообщила Черненко.

Последствия ударов по Балаклее / Фото: ГСЧС