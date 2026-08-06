Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що удар прийшовся поблизу вокзалу. Внаслідок атаки пошкоджена його будівля, контактна мережа та рухомий склад.

Наслідки атаки на Лозову

Рух поїздів до станції Лозова та з неї тимчасово призупинений. Пасажирів Укрзалізниця закликала стежити за індивідуальними сповіщеннями в застосунку. Ймовірно, що за прикладом минулого року будуть введені автобусні рейси.

Вчора виповнилася річниця великого удару по вокзалу Лозової. Тоді на залізницю і вокзал спрямували десятки "Шахедів". Транспортні об'єкти й будівля були серйозно пошкоджені. Її довго відновлювали й от тоді довелося транспортне сполучення продублювати автобусами,

– озвучила Черненко.

Кореспондентка з Харкова розповіла, що внаслідок удару по Лозовій 11 людей постраждали. З-поміж них є ті, у кого зафіксували гостру реакцію на стрес, а також вибухові травми. Атака призвела до загибелі 2-х чоловіків (52 і 59 років) – це працівники залізниці. Вона зауважила, що на території облаштовані укриття й попередження про підвищену небезпеку було оголошено.

Про ситуацію на Харківщині: дивіться у відео

Балаклія двічі за добу опинилась під обстрілом

Росія атакувала також і Балаклію Харківської області. Вона протягом доби зазнала вже другого потужного удару. О 4:00 ворог спрямував по населеному пункту безпілотники, обстріл забрав життя 3-х людей. Росіяни били по приватному сектору. Згодом противник завдав удару (згідно з попередньою інформацією, він був ракетним) по центру Балаклії.

Мішенями стали адмінбудівлі, багатоповерхівки, приватний сектор, магазини. Це звичайний населений пункт області. Коли удари приходиться по центру, то страждає все довкола. На щастя, немає загиблих, але є люди, які звернулись до медиків,

– повідомила Черненко.

Наслідки ударів по Балаклії / Фото: ДСНС