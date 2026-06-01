Дважды закурили не там: дроны Украины атаковали сухогруз с боекомплектом в Бердянске

Ночью 1 июня украинский дрон попал по российскому судну с военным грузом. Это произошло в порту Бердянска.

Украинский ударный дрон 422-го отдельного полка беспилотных систем "Luftwaffe" поразил в порту Бердянска российский сухогруз, который, вероятно, перевозил боеприпасы. Фото момента удара опубликовали в Telegram официальные представители подразделения.

Атака произошла возле причала №3, где судно, вероятно, как раз разгружалось. По данным сообщества "КиберБорошно", удар пришелся на то самое место, где накануне уже фиксировали поражение.

Тогда, в ночь с 30 на 31 мая, по кораблю в порту также нанес удар беспилотник 412-й отдельной бригады систем Nemesis СБУ.