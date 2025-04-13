Такое мнение 24 Каналу высказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что россияне пытаются запугать граждан. Более того, к этому прилагают руки и российские пропагандисты.

Смотрите также Оккупанты атаковали Купянск из РСЗО: есть погибшие и повреждения

Чего добиваются россияне циничными ударами

Россияне нанесли циничные удары по центру Сум, где не было никаких военных объектов или аэродромов. Сначала враг ударил ракетой по гражданским украинцам, после чего, когда на место приехали спасатели, россияне нанесли повторный удар.

Это тактика ближневосточного терроризма, которую Россия взяла себе на вооружение. Что в голове России? Стратегия, которая заключается в том, чтобы запугать украинцев, чтобы мы боялись повторных ударов в прифронтовых регионах, чтобы мы согласились на любые условия и отдали россиянам эти территории,

– подчеркнул Ступак.

Экс-сотрудник СБУ отметил, что российская пропаганда сначала как всегда пыталась кричать о "военных целях". Однако когда по сети разлетелись реальные фотографии и видео с места событий, пропагандисты выбрали тактику запутывания общества. То есть забрасывать различные версии, которые абсолютно отличаются друг от друга.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский террор, подчеркнув, что так может действовать только сволочь. Он добавил, что нужна жесткая реакция мира – Соединенных Штатов, Европы, всех, кто хочет окончания этой войны и убийств.