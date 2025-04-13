Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що росіяни намагаються залякати громадян. Ба більше, до цього докладають руки й російські пропагандисти.

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Чого добиваються росіяни цинічними ударами

Росіяни завдали цинічних ударів по центру Сум, де не було жодних військових об'єктів чи аеродромів. Спершу ворог вдарив ракетою по цивільних українцях, після чого, коли на місце приїхали рятувальники, росіяни завдали повторного удару.

Це тактика близькосхідного тероризму, яку Росія взяла собі на озброєння. Що в голові Росії? Стратегія, яка полягає у тому, щоб залякати українців, щоб ми боялись повторних ударів у прифронтових регіонах, щоб ми погодились на будь-які умови і віддали росіянам ці території,

– наголосив Ступак.

Ексспівробітник СБУ зазначив, що російська пропаганда спершу як завжди намагалась кричати про "військові цілі". Однак коли мережею розлетілись реальні фотографії та відео з місця подій, пропагандисти вибрали тактику заплутування суспільства. Тобто закидувати різні версії, які абсолютно відрізняються одна від одної.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на російський терор, підкресливши, що так може діяти лише сволота. Він додав, що потрібна жорстка реакція світу – Сполучених Штатів, Європи, усіх, хто хоче закінчення цієї війни і вбивств.