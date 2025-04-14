Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Винницкую епархию УПЦ.

Обратите внимание Их убила Россия: что известно о жертвах вражеской атаки на Сумы 13 апреля

В результате удара по Сумам погиб брат архиепископа УПЦ МП

В епархии УПЦ МП отметили, что российские войска совершили очередной ракетный обстрел Сум в день праздника Входа Господня в Иерусалим.

В результате этой варварской атаки погибло более 30 человек, еще около 100 - получили ранения. Среди жертв – мирные жители, в том числе дети. Среди погибших – родной брат архиепископа Тульчинского и Брацлавского Сергия, Виталий, который проживал в родном для архипастыря городе Сумы,

– заявили в Винницкой епархии.

Отметили, что духовенство и верующие Тульчинской епархии, а также митрополит Винницкий и Барский выразили соболезнования архиепископу.

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Важно! Днем 14 апреля стало известно, что, к сожалению, количество жертв в результате ракетной атаки снова возросло. Россияне убили 35 человек, в частности, 11-летнего мальчика и 17-летнего юношу.



24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате российского удара. Вечная память!