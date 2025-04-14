Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Вінницьку єпархію УПЦ.

Зверніть увагу Їх убила Росія: що відомо про жертв ворожої атаки на Суми 13 квітня

Внаслідок удару по Сумах загинув брат архієпископа УПЦ МП

У єпархії УПЦ МП наголосили, що російські війська здійснили черговий ракетний обстріл Сум у день свята Входу господнього в Єрусалим.

Внаслідок цієї варварської атаки загинуло понад 30 осіб, ще близько 100 — зазнали поранення. Серед жертв — мирні жителі, у тому числі діти. Серед загиблих — рідний брат архієпископа Тульчинського і Брацлавського Сергія, Віталій, який проживав у рідному для архіпастиря місті Суми,

– заявили у Вінницькій єпархії.

Зазначили, що духовенство та віряни Тульчинської єпархії, а також митрополит Вінницький і Барський висловили співчуття архієпископу.

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Важливо! Вдень 14 квітня стало відомо, що, на жаль, кількість жертв внаслідок ракетної атаки знову зросла. Росіяни вбили 35 людей, зокрема, 11-річного хлопчика та 17-річного юнака.



24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок російського удару. Вічна пам'ять!