В Сумах российская ракета убила семью 11-летнего футболиста и учительницу с мамой

В Вербное воскресенье, 13 апреля, россияне атаковали Сумы баллистикой. Среди 35 погибших – семья Мартыненко, которая еженедельно посещала протестантскую церковь, и учительница Марина Чудеса со своей мамой, которые бросились на помощь раненым после первого удара.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA. Напомним, в результате российского террора пострадало 129 человек, в больницы госпитализированы около 40 людей.

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Россия убила семью Мартыненко

О гибели семьи в Старом Селе стало известно почти сразу – жители увидели на фото и видео с места трагедии ярко-желтую куртку, по которой и узнали Николая.

Каждое воскресенье он вместе с женой, 49-летней Натальей, и 11-летним сыном Максимом ездили в протестантскую церковь, которая располагается на параллельной улице с местом взрывов. Вероятно, семья погибла от обломков после повторного прилета баллистической ракеты.

Максим был единственным ребенком в семье, из родственников осталась лишь парализованная бабушка.

Николай занимался монтажом канализации и земляными работами, в прошлом году среди добровольцев участвовал в строительстве защитных сооружений.

Наталья много лет работала воспитательницей в детском саду села, а потом продавала французскую косметику. В одном из торговых центров в Сумах у женщины был маленький магазин.

Максим учился в 6 классе Старосельского лицея и тренировался в футбольном клубе "Барса". Младший тренер команды Сергей Ратушняк вспоминает его как спокойного, не очень разговорчивого, но настойчивого мальчика. "Я всегда его ставил в пример всем. Представьте, в снег, дождь он всегда приезжал на тренировку из села. Другие здесь, в городе, живут – и то не всегда приходили, а он никогда не пропускал", – говорит тренер.

Парень увлекался футболом, это была его страсть. Мяч всегда был с ним. Дети вспоминают, что Максиму можно было в любой момент позвонить и сказать: "Идем, в футбол поиграем". И он всегда был готов,

– вспоминает классная руководительница Дарья Дорошенко.

Организацией похорон занимаются сельский совет и спортивный клуб Максима. Кроме того, помогает церковь, куда ходила семья Мартыненко.

Марина помогала раненым

Марина Чудеса работала учительницей биологии школы №2, активно помогала ВСУ, а также прошла курсы тактической медицины, где была одной из лучших учениц. Ее мама, Людмила Сергиенко, работала медиком.

Женщины ехали машиной центром Сум, а когда раздался первый взрыв, они бросились на помощь пострадавшим. Марина всегда имела турникет и все необходимое для оказания первой помощи. Она успела заверить подругу, что все в порядке, однако, к сожалению, погибла с мамой после повторного прилета.

Надежда Серпокрыл вспоминает коллегу как очень светлого, доброго и веселого человека, который очень любил свою семью – дочерей Киру и Александру, а также мужа Владимира.

Женщины вместе помогали 54-й бригаде БпЛА. Для них Марина пекла и жарила пирожки, в любое время волонтеры загружали машину для бойцов, плели сетки.

Прощаться с Мариной Чудесой и ее мамой будут во вторник, 15 апреля.