В Сумах объявили двухдневный траур по погибшим от российской атаки на медучреждение

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. В частности, утром 28 сентября она атаковала Сумы.

Россия ударила "Шахедами" по Сумах, там есть погибшие. В городе объявили двухдневный траур.

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Знак скорби по погибшим

Глава Сумской ОВА Артем Кобзарь рассказал. что 29 и 30 сентября объявили Днями траура по погибшим во время дроновой атаки на больницу.

В знак скорби по погибшим в Сумской территориальной общине объявлены Дни траура 29 и 30 сентября. Соболезнования родным и близким,

– написал он.

24 Канал присоединяется к соболезнованиям.

Россия атаковала медицинское учреждение в Сумах, а затем повторно обстреляла Сумы. По состоянию на 15:00 в Сумах уже 9 погибших и 13 человек раненых.

Среди погибших – начальник сектора кадрового обеспечения Сумского районного управления полиции полковник Игорь Поладич. Коллеги поделились, что он более 20 лет посвятил службе в полиции. Мужчине было всего 43 года. У него осталась жена, сын, дочь и мама. Также известно, что жертвой россиян стала медсестра.