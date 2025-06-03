Оккупанты впервые применили кассетные боеприпасы из артиллерии по городу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

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Что известно об атаке

Россияне атаковали центральную часть города примерно в 9:20. По данным ОВА, было 5 попаданий. Мониторинговые каналы предполагают – обстрел осуществили ракетной системой залпового огня "Торнадо-С" с кассетной боевой частью.

По состоянию на 12:25 известно о 25 пострадавших и 3 жертвах.

На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется,

– сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

К слову, на трагедию отреагировал Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным погибших и назвал это "абсолютно сознательным ударом по гражданским". Кроме того, украинский президент рассказал о по меньшей мере одном снаряде РСЗО, который не разорвался и пробил стену комнаты обычной квартиры на 9-м этаже.