В сети показали видео последствий удара. На кадрах, в частности, можно увидеть окровавленную женщину и как мужчину несут на носилках.

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Страшные последствия попадания по Сумам

На кадрах можно увидеть место прилета. В частности, один из корпусов образовательного учреждения полностью уничтожен.

Скорее всего, пострадали люди, которые проходили по улице в нескольких метрах неподалеку. Ведь минимум одна женщина лежала в крови и ей оказывали помощь. Кроме того, в близлежащих домах выбило окна и повреждения получило здание православного храма, расположенного рядом.

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Также на месте работали экстренные службы – кроме медиков, прибыли еще полиция и пожарные.

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