У мережі показали відео наслідків удару. На кадрах, зокрема, можна побачити закривавлену жінку та як чоловіка несуть на ношах.
До теми Окупанти поцілили ракетою по закладу освіти в Сумах
Страшні наслідки влучання по Сумах
На кадрах можна побачити місце прильоту. Зокрема, один із корпусів освітнього закладу – повністю знищений..
Найімовірніше, постраждали люди, які проходили вулицею за кілька метрів неподалік. Адже щонайменше одна жінка лежала в крові та їй надавали допомогу. Крім того, у довколишніх будинках повибивало вікна та пошкоджень зазнала будівля православного храму, розташованого поруч.
Наслідки влучань російської ракети по Сумах: відео Суспільного
Також на місці працювали екстрені служби – окрім медиків, прибули ще й поліція та пожежники.
Який вигляд має територія освітнього закладу в Сумах після прильоту: дивіться відео поліції
Останній удар по Сумах: що відомо
- Вибухи в місті пролунали приблизно о 20:00. Тоді тривала повітряна тривога – Повітряні Сили повідомляли про ракетну небезпеку.
- За останніми даними від поліції, щонайменше одна людина загинула та 5 зазнали поранень. Усі є цивільними.
- Також на місці прильоту виникла пожежа. Зараз триває її ліквідація.
- За фактом злочину відкрили кримінальне провадження. Мовиться про статтю щодо порушення законів і звичаїв війни.