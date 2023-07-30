У мережі показали відео наслідків удару. На кадрах, зокрема, можна побачити закривавлену жінку та як чоловіка несуть на ношах.

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На кадрах можна побачити місце прильоту. Зокрема, один із корпусів освітнього закладу – повністю знищений..

Найімовірніше, постраждали люди, які проходили вулицею за кілька метрів неподалік. Адже щонайменше одна жінка лежала в крові та їй надавали допомогу. Крім того, у довколишніх будинках повибивало вікна та пошкоджень зазнала будівля православного храму, розташованого поруч.

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Також на місці працювали екстрені служби – окрім медиків, прибули ще й поліція та пожежники.

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