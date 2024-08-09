В "Экомаркете" в Константиновке находились около 50 человек, – ОВА

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. В частности, враг попал в супермаркет в Константиновке, что в Донецкой области.

В Донецкой ОГА сообщили, что на момент удара в "Экомаркете" находились 50 человек. Ранее стало известно, что есть уже 10 погибших.

Смотрите также В результате удара по супермаркету в Константиновке есть 35 раненых и 10 погибших

Все службы работают

Там также отметили, что наши спасатели работают на месте попадания, чтобы разобрать завалы и установить реальную ситуацию. Кроме этого, работают также медики и другие профильные службы.

В Донецкой ОГА также рассказали о том, в каком состоянии те, кто находился не в самом супермаркете, а возле МАФов вокруг. Отмечают, что многие люди получили контузии и получают медицинскую помощь.

Известно, что россияне атаковали город из ствольной артиллерии. Также в результате атаки есть пострадавшие и погибшие, но количество может меняться из-за того, что спасательно-поисковая операция продолжается.