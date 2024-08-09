У Донецькій ОВА повідомили, що на момент удару в "Екомаркеті" перебували 50 людей. Раніше стало відомо, що є вже 10 загиблих.

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Всі служби працюють

Там також зазначили, що наші рятувальники працюють на місці влучання, щоб розібрати завали та встановити реальну ситуацію. Крім цього, працюють також медики та інші профільні служби.

У Донецькій ОВА також розповіли про те, у якому стані ті, хто перебував не у самому супермаркеті, а біля МАФів навколо. Відзначають, що багато людей отримали контузії та отримують медичну допомогу.

Відомо, що росіяни атакували місто зі ствольної артилерії. Також внаслідок атаки є постраждалі та загиблі, але кількість може змінюватись через те, що рятувально-пошукова операція триває.