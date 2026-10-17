Москва под прицелом: удар по Сургуту и новая украинская баллистика могут изменить ход войны

В эксклюзивном разборе для 24 Канала военный эксперт Роман Свитан объяснил стратегию глубоких ударов ВСУ по российской инфраструктуре. Дальнейшее применение баллистических ракет по Москве может кардинально изменить ход войны и заставить Кремль пойти на реальные уступки.

Украинские дроны достигают все более отдаленных объектов в России, нанося удары по предприятиям, от которых зависит работа ее топливно-энергетического комплекса. Также внимание приковано к украинской баллистической программе, ведь появление ракет, способных долететь до Москвы, может создать для Кремля новые военные и политические риски.

Военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан для 24 Канала объяснил , почему удар по предприятию "Газпрома" в Сургуте может иметь серьезные последствия, как Украина ослабляет российскую ПВО вокруг Москвы и когда российская столица может оказаться в зоне досягаемости украинских ракет.

Стратегия глубоких ударов: от Сургута до Подмосковья

Последние операции украинских дронов демонстрируют переход к системному уничтожению ключевых узлов российской экономики.

Удар по предприятию "Газпрома" в Сургуте, расположенный в 2400 километрах от украинской границы, является показательным примером такой стратегии.

Как отмечает Роман Свитан, это не просто случайный завод, а критически важное предприятие, производящее специфические химические добавки. Эти элементы необходимы для предотвращения коксования техники при прокачке газа на большие расстояния под высоким давлением. Без этой продукции транспортировка ямальского газа и нефти из Западной Сибири в европейскую часть России может полностью остановиться.

Для достижения таких отдаленных целей используются дроны, большая часть грузоподъемности которых занята топливом для десятков часов полета.

Несмотря на небольшой вес боевой части, точное попадание в уязвимые объекты российского химпрома способно вызвать масштабные пожары и остановить целые технологические цепочки. Успех таких операций обеспечивается массированным прикрытием: во время атаки на Сургут более полутысячи других беспилотников отвлекали российскую систему ПВО, скрывая реальный маршрут основных ударных дронов.

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Изоляция столицы: Рязанский НПЗ и энергетическое кольцо

Параллельно с ударами по Сибири ВСУ методично отрабатывают цели вокруг российской столицы.

Одной из приоритетных целей остается Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который входит в пятерку крупнейших в России с годовым объемом переработки в 17 миллионов тонн. Этот НПЗ является ключевым поставщиком юго-восточного технологического коридора, поставляя дизельное топливо, бензин и авиационный керосин непосредственно в сторону Москвы.

Российское командование осознает эту угрозу, поэтому существенно усилило противовоздушную оборону вокруг Рязани, стянув туда комплексы "Панцирь" и ЗРК средней дальности.

Однако украинские силы продолжают оказывать давление, используя сотни дронов для "высушивания" ПВО в радиусе 150 километров вокруг Москвы. Эта зона находится за пределами плотной объектной защиты самой столицы, но содержит огромное количество военных объектов, дата-центров и предприятий двойного назначения, в частности центры ядерных исследований в Дубне.

Балистическая программа и геополитические последствия

Следующим этапом давления на Россию должно стать применение ракетного вооружения. По словам Свитана, украинские военные уже успешно используют крылатые ракеты "Нептун" на расстоянии более 500 километров, поражая аэродромы в Борисоглебске и Ейске.

Поскольку расстояние от украинской границы до Москвы также составляет около 500 километров, столица России оказывается в зоне досягаемости.

Особые надежды возлагаются на запуск украинской баллистической программы, в частности проектов "Гром-2" или "Сапсан".

Появление баллистических ракет, способных достичь Москвы, кардинально изменит риторику Кремля.

Эту перспективу четко осознает Александр Лукашенко, который начинает транслировать сообщения о возможном завершении войны. Белорусский диктатор понимает, что удары по Москве могут привести к параличу российской власти и прекращению боевых действий, а также примеривает эту угрозу к собственным объектам – Мозырскому НПЗ и "Белорусскойли".

Информационная война вокруг украинской ПВО

На фоне успешных атак по России в информационном пространстве активно обсуждается тема якобы критической нехватки ракет для украинских систем ПВО, в частности Patriot. "Свитан" выделяет три аспекта этого явления.

Во-первых, это целенаправленная российская информационно-пропагандистская кампания, цель которой – посеять панику в украинском тылу.

Во-вторых, это сознательная коммуникация украинского руководства, направленная на то, чтобы подтолкнуть западных партнеров к более быстрым поставкам.

В-третьих, это аргументация самих европейских политиков перед своими избирателями для обоснования выделения новых пакетов помощи.

На самом деле же плотность украинской ПВО постепенно растет. Европейские партнеры, в частности Польша, продолжают непублично передавать критически важные средства поражения. Речь идет о ракетах PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot, ракетах класса "воздух-воздух" AIM-9 и AIM-120 для истребителей F-16, а также советские образцы Р-27 и Р-73 для самолетов МиГ-29 и Су-27.

Эта поддержка позволяет Украине эффективно противодействовать российским воздушным атакам, пока собственные ударные дроны разрушают экономический потенциал агрессора.