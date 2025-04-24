В Киеве нацгвардеец спас из-под завалов разрушенного дома 3-летнего ребенка с родителями

После российского ракетного удара по Киеву 24 апреля под завалами разрушенного дома в Святошинском районе оказались целые семьи. К спасению людей присоединились и военнослужащие, в частности нацгвардеец Максим Тимошко.

Он достал из-под обломков 3-летнюю девочку, ее маму, раненого отца и их собаку. Детали рассказали в Северном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины, передает 24 Канал.

Смотрите также Поисково-спасательные работы завершены: что известно об ударе по Киеву 24 апреля

Нацгвардеец рассказал о спасении семьи

Максим Тимошко – нацгвардеец одного из подразделений Северного ОТО, который был привлечен к оказанию помощи. Рискуя собственной жизнью, он спас семью, которая оказалась под завалами.

По словам военного, ему пришлось действовать очень быстро и выламывать двери, ведь "каждая секунда могла быть последней".

Сначала я забрал ребенка. Передал его побратиму и вернулся за взрослыми. Мужчина был тяжело ранен, поэтому вынес его сразу в "скорую", а потом вернулся за женщиной и собакой,

– рассказывает Тимошко.

В Северном ОТО отметили, что каждый человек, который стоит на защите Украины, – надежная опора для мирных жителей, даже в самые темные моменты.

Напомним, в результате обстрела столицы 24 апреля погиб 17-летний Даниил со своими родителями – Олегом и Викторией. Младшую сестру парня удалось спасти, ее отправили в больницу.