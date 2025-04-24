Без матери осталась 1,5-летняя дочь: в Киеве попрощались с жертвой российской атаки 24 апреля
- В Святошинском районе Киева попрощались с Анной Полищук, которая погибла в результате российской атаки 24 апреля.
- У погибшей остались 1,5-летняя дочь и муж, который попал в российский плен, потеряв зрение на один глаз.
На руинах дома в Святошинском районе Киева попрощались с Анной Полищук. Женщина погибла в результате российской атаки по столице на прошлой неделе, 24 апреля.
У нее осталась маленькая дочь. Об этом в среду, 30 апреля, сообщили в "Радио Свобода", передает 24 Канал.
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Что известно о погибшей
В результате российского обстрела столицы 24 апреля погибли 12 человек. Впоследствии в больнице умер еще один человек, став 13 жертвой.
Квартира Анны Полищук была расположена на втором этаже уничтоженного вражеской ракетой дома. У погибшей оставались 1,5-летняя дочь и муж, который в 2022 году попал в российский плен, потеряв зрение на один глаз.
Прощание с Анной Полищук в Киеве: смотрите видео
Друг семьи рассказал, что сейчас девочка живет у него с женой. "Саша (муж погибшей – 24 Канал) остался вообще без жилья. Хотелось бы, чтобы со стороны государства обратили внимание. Он много отдал для этого государства", – отметил он.
Напомним, 28 апреля в столице провели в последний путь других жертв российской агрессии – 17-летнего Даниила Худю и его родителей. В день трагедии друзья до последнего ждали спасения парня.