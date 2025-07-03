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24 Канал Новости Украины Удар по ТЦК в Полтаве: все, что известно об атаке и ее последствиях
3 июля, 12:09
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Удар по ТЦК в Полтаве: все, что известно об атаке и ее последствиях

Дария Черныш

В четверг, 3 июля, российские войска нанесли удар по Полтаве. В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского городского ТЦК и СП.

О последствиях атаки, количество погибших и пострадавших сообщает 24 Канал.

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Какие последствия удара по Полтаве

12:10, 03 июля

Продолжается ликвидация последствий

В городском совете сообщили, что к ликвидации привлечены сотни работников и техника.

За медицинской помощью обратился 21 человек.

Повреждено более 20 зданий, 9 многоквартирных домов, 7 частных, 1 школа, предприятия и десятки авто.

12:05, 03 июля

В результате обстрела есть пострадавшие военные

Травмы получили двое работников ТЦК и СП и двое военнослужащих ВСУ, которые находились на месте попадания.

10:25, 03 июля

В Полтаве есть жертвы из-за атаки

В Сухопутных войсках сообщили о погибших и раненых. Дополнительная информация о жертвах будет сообщена позже.

К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, среди гражданских,
– говорится в сообщении.

10:20, 03 июля

Оккупанты обстреляли Полтавский городской ТЦК и СП

В Сухопутных войсках подтвердили попадание дрона в здание ТЦК и СП. Там возник пожар.

Еще одно попадание вблизи него вызвало возгорание на территории частного жилого дома.

09:15, 03 июля

Дроновая атака на Полтаву

Утром Полтаву массированно атаковали российские беспилотники. В результате атаки есть жертвы и погибшие.

 