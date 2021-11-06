Удар по Тегерану: США перешли к запугиваниям из-за ядерного соглашения

Автократы и теократы понимают только язык силы. Дипломатия для них – только способ отвлечь от главного и потянуть время.

К такому выводу я пришел после последних новостей по Ирану, который, после долгого молчания, все же согласился вернуться за стол переговоров по ядерной сделке. Я бы даже здесь добавил – США создали все условия, чтобы другого выбора как согласится, у Ирана просто не было.

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Как вы помните, Иран последние 4 месяца тянул время и не соглашался вести диалог с Западом относительно ядерной сделки.

Что известно о сделке? После того как в 201 году США по инициативе президента Дональда Трампа вышли из ядерной сделки 2015 года, Вашингтон начал кампанию максимального санкционного давления против Ирана. После этого Иран развернул масштабную ядерную программу.

Это вызвало огромное возмущение Израиля. Ведь по данным их разведки, Ирану остались считанные недели до создания полноценной ядерной бомбы.

Ядерная сделка

Администрация Джо Байдена после прихода к власти решила вернуть Тегеран к сделке, чтобы не допустить появления еще одной ядерной державы.

Тегеран вроде пошел на контакт, но после прихода к власти теократа Ибрагима Раиси, переговоры снова зашли в тупик.

Конечно же, этот тупик, вызвал очередное опасение у соседей Ирана, и по совместительству союзников США в регионе. Ведь Иран не просто проблемный сосед, Иран часто помогает террористическим группировкам в регионе, которые кошмарят всё больше стран.

Израиль и страны Персидского залива давно призывали США показать Ирану силу, но там в Вашингтоне постоянно медлили. Хотя и предупреждали – еще немного и терпение Белого дома лопнет.

США не просто ждали

Но не стоит думать, что США всё это время просто ждали. Нет, за это время ВВС США успели обосноваться в Индийском море.

На остров Диего-Гарсия, что прямо под боком Ирана, была переброшена передовая американская авиация, в том числе и бомбардировщики B-1B Lancer.



США перебросили бомбардировщик B-1B Lancer / Фото пресслужбы американских ВВС

. Этот тип самолета способен нести на своем борту самую большую нагрузку управляемого и неуправляемого оружия среди всех типов самолетов ВВС США. Это считается самым грозным на сегодня оружием в авиации США.

Вот этот самый бомбардировщик решил немного подтолкнуть решительность Ирана идти на диалог. Накануне Лансер выполнил "патрульную миссию" на Ближнем востоке, которая длилась 5 часов. За это время бомбардировщик пролетел над:

Красным морем;

Суэцким каналом;

Персидским и Оманским заливом.

Важно отметить, что он был не один. В разные периоды миссии его показательно сопровождали самолеты:

Египта;

Израиля;

Иордании;

Саудовской Аравии;

Бахрейна.

Бомбардировщик демонстративно пролетел вдоль всей морской границы Ирана, посылая недвусмысленный сигнал Тегерану.

Эта миссия стала достаточно ярким предупреждением для Ирана, что военная коалиция не будет просто наблюдать за тем, как Тегаран плюет на ядерную сделку.

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Активные действия Байдена

Но и это еще не всё. После 4 месяцев размышлений о том, как отреагировать на затягивание переговоров Ираном, администрация Байдена всё же решилась на активные действия, которых от неё ждали Израиль и другие страны Персидского залива.

США ввели новый пакет санкций против Ирана за то что тот, активно вооружал беспилотниками такие группировки как Хезболла, ХАМАС, а также передавал их для дестабилизации ситуации в Эфиопии.

Кроме того санкции введены за то, что иранские беспилотники этим летом атаковали израильский танкер вблизи Омана.



Администрация Байдена решилась на активные действия / Фото Getty Images

Под санкции попал передовой генерал Корпуса стражей исламской революции Саид Агаджани, а также ряд иранских компаний, которые причастны к производству беспилотников, и испытаниям баллистических ракет.

В Израиле, конечно же, обрадовались таким санкциям и тут же заявили, что этот пакет был готов еще несколько недель назад, но США медлили.

А вот последней каплей в терпении американцев стали атаки иранских дронов на базу США в Сирии.

Кроме того, чтобы показать свою решительность сдерживать поддерживаемых Ираном боевиков, Белый дом одобрил продажу оружия Саудовской Аравии, которая отбивается от хуситов из Йемена, которых щедро поддерживает Тегеран.

Иран готов к переговорам

И вот только после таких шагов США, Иран вдруг заявил – он готов вернуться к переговорам. И даже назвал точную дату – 29 ноября.

Официальный Вашингтон уже подтвердил заявление Ирана и приветствовал такое решение. Кроме того добавили, если Иран не выбросит никаких фокусов – всё может закончиться очень быстро.

Но всё же многие аналитики сходятся во мнении, что Иран просто тянет время, готовясь к объявлению о создании ядерной бомбы.

Потому даже заявление о возобновлении диалога в Вашингтоне воспринимают скептически. А потому решили подготовить еще один удар по Тегерану.



США подготовили удар по Тегерану / Фото Happy coin news

Дело в том, что переговоры в Вене будут проходить всего за несколько дней до заседания Международного агентства по атомной энергии. Так вот США и ЕС уже предупредили Тегеран.

Если они выкинут на переговорах какой-то фокус, Запад может принять резолюцию против Ирана. А это значит еще больше санкций и изоляции, но уже не только от США, а и от других их союзников.

Дела в Тегерана идут очень плохо

Как вы понимаете, Иран себе такой роскоши позволить не может. Тем более, что еще месяц назад Иран просил от США проявить жест доброй воли и разморозить хотя бы 10 миллиардов долларов замороженных иранских активов.

Это сигнализирует о том, что дела у Тегерана идут очень плохо. К тому же не стоит забывать и про Израиль. Накануне, премьер-министр Нафтали Беннет, во время Генассамблеи ООН не скрывал, что его страна готова развязать войну против Ирана в одиночку, если у Тегерана появится ядерное оружие.

И что важно, США эту идею молчаливо поддержали. Но совместный пролет израильского и американского истребителей у границы Ирана это сигнал того, что Израиль в этой схватке будет не один.

Эта история подталкивает только к одному выводу – подобные не демократические страны, такие как Иран, Китай, или Россия понимают только язык силы. Как только США проявили силу – Иран пошел на диалог.

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В этом контексте стоит вспомнить призывы главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы усилить присутствие американских военных в Черном море. По его мнению, именно сила способна приструнить агрессивную Россию.

И появление в Черном море двух американских эсминцев, на ряду с давлением на Иран, показывает как именно работает дипломатия Байдена – за спиной переговорщиков должны стоять военные. Ведь иначе говорить с гопниками просто нецелесообразно.