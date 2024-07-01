В "Новой почте" назвали имя погибшего мужчины от удара по терминалу в Харькове

Россияне в воскресенье, 30 июня, ударили КАБом по терминалу "Новой почты" в Харькове. В результате атаки погиб водитель одного из грузовиков.

В компании рассказали, что погибшим от удара по сортировочному терминалу оказался Игорь Шрамко. Мужчина работал там примерно 5 лет.

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Россия убила отца двоих детей

Ранее в "Новой почте" рассказали, что погибшему было 38 лет. Его тело очень обгорело, а потому для идентификации должны были провести тест ДНК. А уже в понедельник, 1 июля, в компании назвали имя погибшего.

Там также добавили, что у Игоря Шрамко остались несовершеннолетние дети. "Новая почта" пообещала поддержать его семью.

"Вчера в результате удара КАБом по нашему сортировочному терминалу в Харькове, к сожалению, мы потеряли нашего коллегу, водителя грузовика Игоря Шрамко. Это неописуемая боль... У нашего коллеги осталось двое детей. Они до своего совершеннолетия будут получать от "Новой почты" ежемесячную материальную поддержку...", – написали в компании.

Дети ежемесячно будут получать помощь в размере 10 тысяч гривен, а впоследствии компания предоставит им грант на будущее обучение в размере 12 500 долларов.

Дополнительно компания возьмет на себя все расходы на погребение,

– добавили в "Новой почте".

Там также рассказали, что еще 6 работников сейчас находятся в больнице с травмами средней тяжести. Незначительные травмы также получили двое водителей – они лечатся дома. Все расходы на их лечение и реабилитацию компания также возьмет на себя.

Напомним, что днем 30 июня Россия попала КАБом возле сортировочного терминала "Новой почты". В момент на месте были водители и работники, которые как раз разгружали и загружали автомобили посылками. От удара пострадали также прохожие люди, среди них – 8-месячный младенец.