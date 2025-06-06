После российской атаки в Тернополе слышен специфический звук: Надал объяснил, в чем причина

В одном из районов Тернополя местные начали слышать громкий гул низкой частоты. Как выяснилось, звук поступает с промышленного производства, куда ударили россияне.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Тернополя Сергея Надала.

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Что известно о специфическом звуке в Тернополе

Жители района Березовицы в Тернополе могут слышать специфический звук низкой частоты (гул) после российской атаки на город.

Надал объяснил, что этот звук возник в результате выгорания газа из баллонов, которые были на промышленном производстве, куда попали оккупационные войска.

Выгорание сопровождается специфическим звуком, потому что газ в баллонах находится под давлением,

– пояснил городской голова.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Напомним, что в результате российской атаки на Тернополь повреждены промышленные объекты и инфраструктура. Также часть города осталась без электроэнергии, что повлияло на водоснабжение. Горожан попросили не выходить из дома без крайней необходимости, плотно закрывать окна и ограничить пребывание на улице детей и людей старшего возраста в течение суток.