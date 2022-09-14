Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает 24 канал. Ранее эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев рассказал как местным властям подготовиться к отопительному сезону.
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Как "Укрэнерго" готовится к возможным атакам
Кудрицкий отметил, что "Укрэнерго" ожидает любых сценариев. В частности, готовит:
- резервные схемы питания;
- аварийный запас;
- своих людей, ремонтные бригады, которые в режиме 24/7 готовы обслуживать сети, восстанавливать их.
Так, чтобы у всех потребителей был свет в домах,
– заметил председатель правления НЭК "Укрэнерго".
Как "Укрэнерго" решала подобные вопросы раньше
Он добавил, что подробно рассказать о планах подготовки не может. Однако, чтобы не было волнения, напомнил, как "Укрэнерго" решала подобные вопросы раньше.
"Например, в марте в результате вторжения россиян у нас было потеряно очень много линий электропередач, которые соединяют киевский электроузел с энергосистемой Украины. Нам нужно было принимать много нестандартных решений для того, чтобы обеспечить надежность питания электроузла Киева", – подчеркнул Кудрицкий.
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" продолжил, что это было во время холодных температур, но столичные потребители этого не почувствовали.
Также он рассказал о ситуации, когда в результате обстрела одной из подстанций на Западе Украины был отключен от электропитания водоканал большого города. Сети там тоже удалось быстро восстановить, и жители последствий не почувствовали.
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