Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает 24 канал. Ранее эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев рассказал как местным властям подготовиться к отопительному сезону.

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Кудрицкий отметил, что "Укрэнерго" ожидает любых сценариев. В частности, готовит:

резервные схемы питания;

аварийный запас;

своих людей, ремонтные бригады, которые в режиме 24/7 готовы обслуживать сети, восстанавливать их.

Так, чтобы у всех потребителей был свет в домах,

– заметил председатель правления НЭК "Укрэнерго".

Как "Укрэнерго" решала подобные вопросы раньше

Он добавил, что подробно рассказать о планах подготовки не может. Однако, чтобы не было волнения, напомнил, как "Укрэнерго" решала подобные вопросы раньше.

"Например, в марте в результате вторжения россиян у нас было потеряно очень много линий электропередач, которые соединяют киевский электроузел с энергосистемой Украины. Нам нужно было принимать много нестандартных решений для того, чтобы обеспечить надежность питания электроузла Киева", – подчеркнул Кудрицкий.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" продолжил, что это было во время холодных температур, но столичные потребители этого не почувствовали.

Также он рассказал о ситуации, когда в результате обстрела одной из подстанций на Западе Украины был отключен от электропитания водоканал большого города. Сети там тоже удалось быстро восстановить, и жители последствий не почувствовали.

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