Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє 24 канал. Раніше експерт у питаннях енергетики Геннадій Рябцев розповів як місцевій владі підготуватись до опалювального сезону.

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Як "Укренерго" готується до можливих атак

Кудрицький зазначив, що "Укренерго" очікує будь-яких сценаріїв. Зокрема готує:

резервні схеми живлення;

аварійний запас;

своїх людей, ремонтні бригади, які в режимі 24/7 готові обслуговувати мережі, відновлювати їх.

Так, щоб у всіх споживачів було світло в оселях,

– зауважив голова правління НЕК "Укренерго".

Як "Укренерго" розв'язувала подібні питання раніше

Він додав, що детально розповісти плани підготовки не може. Однак, аби не було хвилювання нагадав, як "Укренерго" вирішувала подібні питання раніше.

"Наприклад, у березні внаслідок вторгнення росіян, у нас було втрачено дуже багато ліній електропередач, які з'єднують київський електровузол з енергосистемою України. Нам потрібно було приймати багато нестандартних рішень для того, щоб забезпечити надійність живлення електровузла Києва", – наголосив Кудрицький.

Голова правління НЕК "Укренерго" продовжив, що це було під час доволі холодних температур, але столичні споживачі цього не відчули.

Також він розказав про ситуацію, коли внаслідок обстрілу однієї з підстанцій на Заході України, був відключений від електроживлення водоканал великого міста. Мережі там теж вдалось дуже швидко відновити, й мешканці наслідків не відчули.

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