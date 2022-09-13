Будуть повторні удари

Не виключено, що атака ТЕЦ 11 вересня була своєрідною помстою за потужний наступ ЗСУ на Харківщині, тож подібного слід чекати і після наступних наших перемог. Про це 24 каналу розказав експерт у питаннях енергетики Геннадій Рябцев.

Зверніть увагу Може бути холодно: як успішно пройти опалювальний сезон

Коли немає можливостей на полі бою, залишається лише жбурляти ракетами. А прилітають вони в об'єкти критичної інфраструктури, які не мають жодного стосунку до військової інфраструктури, а забезпечують енергією звичайних людей, яких прийшли "звільняти" ці самі хлопці,

– констатував він.

Тому, на його думку, останніми "прильотами" не обмежиться, і це потрібно зрозуміти усім громадянам України та органам місцевого самоврядування. Опалювальний сезон почнеться вже незабаром, і треба бути готовими до можливих перебоїв з постачанням енергії. А вони виникатимуть, попри героїчні зусилля ремонтних бригад, які відновлюють інфраструктуру під обстрілами та роблять усе можливе.

Що має робити місцева влада

"Якщо раніше центр міг стовідсотково гарантувати постачання електричної, теплової енергії, а для неї відповідно природного газу та енергетичного вугілля, то тепер такої надійності немає. Може бути зруйнований будь-який об'єкт критичної енергетичної інфраструктури. Може бути пошкоджена теплова, гідроелектростанція або підстанція, яка забезпечує розподіл електричної енергії", – наголосив Рябцев.

З огляду на це зараз головне завдання усіх органів місцевого самоврядування, об'єднаних територіальних громад, різних організацій, які працюють у сфері екології та енергетики – зробити все можливе для того, щоб гарантувати самодостатність окремих громад та населених пунктів.

І ця самодостатність повинна бути забезпечена різними шляхами із гарантуванням різних джерел надходження енергії і різних видів самої енергії,

– підкреслив експерт.

Мова йде про децентралізацію та розосередження усіх запасів палива з великих нафтобаз та великих об'єктів зберігання на невеличкі об'єми. Вони ж мають бути зосереджені там, де працюватимуть модульні котельні, окремі агрегати, які забезпечуватимуть тепловою та електричною енергією невеличкі населені пункти або окремі райони в містах.

Потрібно дати людям розуміння, як діяти

Рябцев пояснив, що є велика кількість профільних експертів, які можуть надати поради щодо можливих способів резервування та використання різних джерел енергії. Також в Україні є багато компаній, які можуть виробляти чи вже виробляють на місцях звичайні пристрої для використання твердого палива, так звані "буржуйки", чи генератори різного типу.

Експерт вважає, що зараз важливо забезпечити нормальний контакт, комунікацію між тими, хто може зробити такі резервні джерела енергопостачання, і тими, кому вони потрібні. Адже наразі така комунікація абсолютно не налаштована Кабміном та іншими центральними органами виконавчої влади.

"Нам досі розповідають про мільярди кубометрів газу в газових сховищах, мільйони тонн вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ, і жодного роз'яснення, хто і які повноваження має на місцях з забезпечення нормального проходження опалювального сезону, хто і які ресурси може залучити, де їх взяти і власне що кожен громадянин має зробити для того, щоб убезпечити себе від можливого порушення енергопостачання упродовж цієї зими", – зауважив Рябцев.

Тож сьогодні просто необхідно зробити енергодостатнім, самодостатнім кожне домогосподарство, а у кожній квартирі чи будинку передбачити можливості використання різних джерел енергії, забезпечення себе і тепловою, і і електричною енергією на випадок, якщо буде припинене або централізоване постачання тепла, води чи електрики.

Росія не зупиниться навіть перед повним руйнуванням енергетичної інфраструктури, хоча це буде важко,

– підсумував експерт з енергетики.

Геннадій Рябцев пояснив, як держава має готуватися до опалювального сезону: дивіться відео

Як кожному підготуватися до важкого опалювального сезону

Отже, готуватися​ до сезону холодів та ймовірних проблем із постачанням газу, електрики та води потрібно вже зараз. Кожен може та має продумати алгоритм дій на екстрений випадок. Про що слід потурбуватися заздалегідь, а на що звернути увагу – читайте у матеріалі 24 каналу. Тут ми зібрали корисні поради від фахівців.