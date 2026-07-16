Об этом в эфире 24 Канала отметил военный обозреватель Василий Пехньо. Однако, по его словам, дальность действия вражеских БпЛА увеличивается, и, по его мнению, не стоит надеяться, что только украинские дроны будут наносить удары по автодорогам, которые используют оккупанты, они будут действовать аналогично.

Трассы под прицелом дронов: одними сетками проблему не решить

Враг приступает к атакам на украинские автодороги и автозаправочные станции. Как отметил военный обозреватель, противник модернизирует свои средства поражения, и Украине следует подготовить план противодействия усовершенствованным беспилотникам россиян.

Нужно готовиться к тому, что у них появятся интеллектуальные системы машинного зрения для автоматического наведения в дронах. Сейчас россияне пытаются внедрить это на "Шахедах" и "Молниях",

– озвучил Пехньо.

Он пояснил, что не все можно защитить, просто натянув антидроновые сетки. По его мнению, Украине нужно развивать систему "малой" ПВО. В этом плане все упирается в политическую тему, учитывая отставку министра обороны Федорова, поскольку именно он в определенном смысле является лидером того процесса, который набрал обороты в Украине с начала 2026 года в виде "малой" противовоздушной обороны.

Это когда зенитными дронами сбиваются беспилотники противника, в частности "Шахеды". Эта составляющая сейчас, как подчеркнул военный обозреватель, получила очень существенное развитие.

Нужно думать, как перенести АЗС на прифронтовых территориях под землю. Должны произойти инфраструктурные изменения. Наиболее эффективным будет не натягивание сеток, а эшелонированная ПВО, предусмотренная по всей линии боевого соприкосновения. Должно быть несколько эшелонов, чтобы свести к минимуму проникновение воздушных угроз вглубь страны,

– подытожил Пехньо.

О новых угрозах и развитии "малой" ПВО: смотрите в видео