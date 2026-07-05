Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов, добавив, что благодаря источникам в разведке стало известно о том, что противник перестроил свою логистику и начал использовать другие маршруты. На это в СОУ отреагировали соответствующими действиями.

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Как Украина уничтожает логистику оккупантов?

СОУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, после чего враг перегруппировал свои пути снабжения через Армянск. Поэтому украинские защитники поразили и мосты там.

Противник некоторое время пытался на определенном участке установить большое количество переправ через водные преграды (понтоны) и осуществлять логистику таким образом. Однако позже понял, что таким образом создает скопления техники. Тогда Силы обороны смогли наносить удары по скопившемуся автотранспорту,

– сообщил Филатов.

Как атаки по логистике противника влияют на ситуацию на фронте: смотрите в видео