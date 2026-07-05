Про це в етері 24 Каналу розповів командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов, додавши, що завдяки джерелам у кіберрозвідці, стало відомо про те, що противник перебудував свою логістику, почав використовувати інші шляхи. На це в СОУ відреагували відповідними діями.

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Як Україна нищить логістику окупантів?

СОУ завдали удару по Чонгарському мосту, згодом ворог перегрупував свої шляхи постачання через Армянськ. Тому українські оборонці уразили й мости там.

Противник певний час намагався на певній ділянці встановити велику кількість переправ через водну перешкоду (понтони) й здійснювати логістику у такий спосіб. Однак пізніше усвідомив, що таким чином створює черги техніки. Тоді Сили оборони змогли завдавати ударів по накопиченому автотранспорту,

– озвучив Філатов.

Командир 1 ОШП пояснив, що не можна здолати противника на землі, не завдаючи по ньому глибоких ударів. Треба було збільшити зону впливу на противника до 150 кілометрів. Для цього полку знадобилися відповідні засоби для ураження. Після того, як оборонці почали ними відпрацьовувати по ворогу на глибині, зі слів Філатова, стало зрозуміло, що наявних на той час джерел розвідки було недостатньо для чіткого аналізу дій окупантів, ефективності своїх уражень.

Ми почали створювати Центр кіберрозвідки, беручи досвід з різних підрозділів, СБУ, ГУР. Перший армійський корпус нам в цьому дуже допоміг. Вибудувавши цей елемент, ми почали володіти високим рівнем інформації щодо саме тих угруповань, проти як воюємо. Завдяки технічному проникненню здійснили проломи певних пристроїв і контролювали постійно всі процеси, які відбувались у декількох бригадах противника,

– поділився Філатов.

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