Массированный удар по Тростянцу в Сумской области: за ночь россияне уничтожили все АЗС

Ночью 17 июня российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Сумской области. Особенно тяжелой эта ночь оказалась для Тростянецкой общины.

Об этом сообщил мэр Тростянца Юрий Бова.

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Есть ли пострадавшие в Сумской области?

В результате массированного вражеского удара по Тростянцу АЗС в городе уничтожены. Также, как сообщил Юрий Бова, повреждения получили многие домовладения.

К счастью, по словам мэра, обошлось без жертв среди гражданского населения.

Между тем в Сумской ОГА сообщили, что в Тростянецкой общине в результате удара БПЛА ранения получили 11-летняя девочка, мужчины в возрасте 42 и 48 лет и 47-летняя женщина.

Всего за сутки – с утра 16 июня до утра 17 июня – российские войска совершили 55 обстрелов по 24 населенным пунктам в 12 территориальных общинах области.

Под утро Воздушные силы ВСУ также предупреждали, что в направлении Тростянца с северо-востока движутся вражеские БПЛА.

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Напомним, в Сумской области российский беспилотник типа "Герань-2" также нанес удар по территории конно-спортивной школы. Вражеский удар пришелся на конюшню — к сожалению, в результате атаки погибли три лошади. На месте после попадания также вспыхнул пожар, его уже удалось локализовать.

Всего этой ночью россияне атаковали Украину 119 ударными беспилотниками. По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, силы противовоздушной обороны сбили 97 вражеских дронов.