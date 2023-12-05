"Шахеды" летели через всю Украину до Львовщины, – Игнат об особенностях ночной атаки
Россия в ночь на 5 декабря снова запустила по Украине ударные дроны-камикадзе. Эта атака отличалась от предыдущих и имела свои особенности.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что ударные дроны на этот раз двигались с Севера. Одновременно летели они аж до западных границ нашего государства.
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Как двигались дроны
Игнат подчеркнул, что дроны-камикадзе запустили с двух направлений: из Курска и Северо-Ахтарска. Он рассказал подробнее о маршруте БПЛА.
Те, что из Курска, атаковали Харьковщину. Часть БПЛА была уничтожена, но часть нет. Те, что из Приморск-Ахтарска полетели дальше по Украине. По маршруту следования цели уничтожались. Была привлечена и истребительная авиация и зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы,
– рассказал спикер.
Юрий Игнат также отметил, что часть дронов на Харьковщине не удалось уничтожить, однако важно помнить, что эта область – прифронтовая, то есть времени для сбития "Шахедов" не так много, но защитники региона все равно показали достойный результат.
Он также отметил, что благодаря работе Воздушных сил удалось сбить 10 из 17 вражеских целей.
Россия атаковала Украину
- Тревоги начались вечером 4 декабря и не заканчивались вплоть до 5 утра 5 декабря. Россия снова запустила несколько групп "Шахедов" по мирным украинским городам.
- Известно, что взрывы слышали в Винницкой области. В то же время никаких официальных комментариев по этому поводу не было, поэтому можно предположить, что работали силы противовоздушной обороны.
- Кроме этого, взрывы раздались также и в Хмельницкой области. Их также с утра подтвердили и в ОВА. Враг в очередной раз пытался атаковать Староконстантинов. Город оказался под прицелом врага из-за того, что там есть аэродром.