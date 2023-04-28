Мы все в крови, – жительница дома в Умани не сдержала слез

Жительница дома в Умани, по которому ракетой ударили оккупанты, обратилась к россиянам в первые минуты по прилету.

Девушка показала разрушенный дом. Там выбило окна, все разбрасывало вдребезги. Видео обнародовано в сети, передает 24 Канал.

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Мы все в крови. Я так испугалась,

– в слезах говорит девушка.

Она подчеркнула, что ненавидит окупантов, а затем показала пожар в доме.

Удар по Умани: что известно

Россияне ночью 28 апреля массово атаковали Украину ракетами. Украинские силы ПВО сбили 21 из 23 крылатых ракет.

К сожалению, одна ракета попала в многоэтажку в Умани. Там идет спасательная операция. На месте работают чрезвычайники и медики.

К сожалению, известно о трех погибших. Еще по меньшей мере 8 человек пострадали.

Отметим, что ракеты также попали в Днепр. Там погибла молодая женщина и 2-летний ребенок. Еще три человека получили травмы. В результате попадания в былинок возник пожар, который впоследствии локализовали.

В Украине на Киевщине обломки ракеты тоже попали в дом. Пострадала маленькая девочка, ее забрали в больницу.