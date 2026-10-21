БПЛА попал в Кременчугский университет: среди пострадавших – 16-летний подросток

21 октября враг совершил атаку на Кременчуг в Полтавской области. Беспилотник попал в один из учебных корпусов Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского.

О последствиях попадания сообщил глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич.

Что известно об атаке?

В Кременчуге Полтавской области российский беспилотник попал в один из учебных корпусов Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского.

В результате атаки пострадали два человека, среди них 16-летний подросток. У него медики диагностировали сотрясение головного мозга и контузию. Ее госпитализировали в больницу.

На месте попадания работали соответствующие службы. Обстоятельства и последствия атаки уточняются.

Также в Полтавском районе зафиксировали падение вражеского беспилотника на открытой местности. По предварительным данным, там обошлось без разрушений и пострадавших.

Напомним, 13 октября российские войскаподвергся атаке Ровенский государственный гуманитарный университет, в результате чего возник пожар в одном из учебных корпусов. По предварительным данным, помещение факультета музыкального искусства почти полностью выгорело. Пожар ликвидирован, в настоящее время продолжается разбор завалов.

Все студенты находились в укрытиях, однако среди административных сотрудников есть пострадавшие. Поврежденный корпус непригоден для обучения и требует восстановления, а в соседних учебных корпусах выбило окна. Университет рассматривает возможность полностью перейти на дистанционное обучение до конца недели, а дальнейший формат занятий будет определяться с учетом безопасности и доступности помещений.

Министр образования и науки Украины Андрей Бутенко подчеркнул, что приоритетом является безопасность студентов и сотрудников, а также обеспечение условий для продолжения обучения.