Про наслідки влучання повідомив очільник Полтавської ОДА Віталій Дяківнич.

Що відомо про атаку?

У Кременчуці Полтавської області російський безпілотник влучив в один із навчальних корпусів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Унаслідок атаки постраждали двоє людей, серед них 16-річна дитина. У неї медики діагностували струс головного мозку та контузію. Її госпіталізували до лікарні.

На місці влучання працювали відповідні служби. Обставини та наслідки атаки уточнюють.

Також у Полтавському районі зафіксували падіння ворожого безпілотника на відкритій місцевості. За попередніми даними, там обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Нагадаємо, 13 жовтня російські війська атакували Рівненський державний гуманітарний університет, унаслідок чого виникла пожежа в одному з навчальних корпусів. За попередніми даними, приміщення факультету музичного мистецтва майже повністю вигоріло. Пожежу ліквідували, наразі триває розбір завалів.

Усі студенти перебували в укриттях, однак серед адміністративних працівників є постраждалі. Пошкоджений корпус непридатний для навчання та потребує відбудови, а в сусідніх навчальних корпусах вибило вікна. Університет розглядає можливість повністю перейти на дистанційне навчання до кінця тижня, а подальший формат занять визначатимуть з огляду на безпеку та доступність приміщень.

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко наголосив, що пріоритетом є безпека студентів і працівників, а також забезпечення умов для продовження навчання.