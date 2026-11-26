Российские захватчики нанесли очередную серию ударов по Харькову реактивными дронами и другими беспилотниками. Вражеские попадания зафиксированы в различных районах города; есть разрушения учебного заведения и погибшие среди гражданского населения.

О сложной оперативной ситуации в городе и последствиях очередных вражеских обстрелов в эфире 24 Канала рассказала журналистка Анна Черненко. По ее словам, областной центр за сутки пережил несколько волн авиаударов.

Каковы последствия дневных атак и попаданий в вуз?

Менее чем за полчаса в Харькове прогремели четыре взрыва. Под вражеским ударом оказались различные районы города, в частности, частный сектор, где вспыхнул пожар в жилом доме.

Одна из вражеских атак была направлена непосредственно на высшее учебное заведение. В результате этих ударов зафиксирована гибель мирного жителя.

Последняя, надеюсь, атака, по крайней мере на сегодня – это удар по высшему учебному заведению. Действительно, к сожалению, в результате одного из этих четырех ударов погиб человек, погибла женщина,

– сообщила Анна Черненко.

Журналистка добавила, что захватчики провели атаку с использованием реактивных беспилотников и других типов дронов, а угроза ударов оставалась актуальной.

Что известно о трагедии в жилом многоэтажном доме?

Волна ударов, начавшаяся в 11:20, стала уже второй за сутки. Первая атака произошла около 5:20 утра, когда российский дрон поразил 16-этажный жилой дом, попав в район 15–16 этажей.

Беспилотник не взорвался, однако влетел прямо в окна спальни мирных жителей. Из-за топливной части аппарата возник пожар, в результате которого погибли 38-летние мужчина и женщина.

Он просто влетел в окна спальни, где спала эта семья, где спала супружеская пара. И, к сожалению, оба погибли, мужчина и женщина,

– отметила корреспондентка.

Кроме того, в 5:30 утра в Новобаварском районе враг атаковал спортивный комплекс. Полностью стеклянный фасад здания получил непоправимые повреждения, ущерб оценивается в десятки миллионов гривен.

Каковы жертвы российских ударов в регионе?

Как сообщал 24 Канал, российская армия продолжает терроризировать мирное население не только в областном центре, но и в районах области. Всего за прошедшие сутки вражеские обстрелы унесли жизни пяти человек. Обстрелы приводят к значительным разрушениям инфраструктуры и ранениям местных жителей.

В частности, смертельный случай произошел на автодороге возле сел Довжик и Мироновка, где вражеский дрон поразил гражданский автомобиль, в котором находилась супружеская пара. Еще один 42-летний мужчина погиб на трассе Дергачи – Золочев, о чем мы также сообщали.