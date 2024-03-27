В конце концов украинское движение сопротивления выявило действия оккупантов после удара по двум кораблям. Таким образом стало известно о замыслах врага и возможность их обхода.
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"Атеш" обнаружил заграждения в бухте в Севастополе
Партизаны отметили, что после ударов Сил обороны Украины крылатыми ракетами и морскими дронами по большим десантным кораблям "Ямал" и "Азов", командование Черноморского флота Россия перекрывает ход катеров и выставляет новые заграждения на морском входе в бухту.
Также агент "Атеш" сообщил, что оккупанты пытаются ограничить доступ к 91-му причалу.
Ситуацию в бухте помогает мониторить группа "Крымский ветер". Мы продолжаем постоянное наблюдение за ситуацией в бухте Севастополя!
– отметили в движении сопротивления.
Украина успешно уничтожает флот оккупантов в Крыму
- Во время операции в ночь на 24 марта Силы обороны Украины успешно атаковали российские военные корабли "Азов" и "Ямал" в оккупированном Севастополе. Военно-морские силы подтвердили, что эти корабли получили серьезные повреждения и не смогут выполнять боевые задачи в ближайшем будущем.
- Корабль "Ямал", который участвовал в аннексии Крыма в 2014 году, находится на ремонте с 2017 по 2023 год. "Азов" в российский флот вошел в 1990 году под именем "БДК-54", а свое название получил уже через 10 лет – в 2000 году.
- Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук также отметил, что вместе с этими двумя российскими кораблями могли поразить и другое судно. Ведь на месте попадания на заводе стоял еще один большой десантный корабль, название и тип которого определяют Военно-морские силы.
- А уже 26 марта Вооруженные силы Украины успешно поразили российское судно "Константин Ольшанский" с помощью украинской ракеты "Нептун". Корабль, который изначально принадлежал Украине, был незаконно захвачен российскими силами в 2014 году во время аннексии Крыма.