В конце концов украинское движение сопротивления выявило действия оккупантов после удара по двум кораблям. Таким образом стало известно о замыслах врага и возможность их обхода.

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"Атеш" обнаружил заграждения в бухте в Севастополе

Партизаны отметили, что после ударов Сил обороны Украины крылатыми ракетами и морскими дронами по большим десантным кораблям "Ямал" и "Азов", командование Черноморского флота Россия перекрывает ход катеров и выставляет новые заграждения на морском входе в бухту.

Также агент "Атеш" сообщил, что оккупанты пытаются ограничить доступ к 91-му причалу.

Ситуацию в бухте помогает мониторить группа "Крымский ветер". Мы продолжаем постоянное наблюдение за ситуацией в бухте Севастополя!

– отметили в движении сопротивления.

Обратите внимание! "Атеш" призвал жителей оккупированного Крымского полуострова продолжать передавать информацию о ситуации в бухте координатору: @Ametham_atesh_ua

Украина успешно уничтожает флот оккупантов в Крыму