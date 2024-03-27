Зрештою український рух спротиву виявив дії окупантів після удару по двох кораблях. Таким чином стало відомо про задуми ворога і можливість їх обходу.

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"Атеш" виявив загородження у бухті в Севастополі

Партизани зазначили, що після ударів Сил оборони України крилатими ракетами та морськими дронами по великих десантних кораблях "Ямал" та "Азов", командування Чорноморського флоту Росія перекриває хід катерів і виставляє нові загородження на морському вході в бухту.

Також агент "Атеш" повідомив, що окупанти намагаються обмежити доступ до 91-го причалу.

Ситуацію у бухті допомагає моніторити група "Кримський вітер". Ми продовжуємо постійне спостереження за ситуацією у бухті Севастополя!

– зазначили в русі опору.

Зверніть увагу! "Атеш" закликав жителів окупованого Кримського півострова продовжувати передавати інформацію про ситуацію в бухті координатору: @Ametham_atesh_ua

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