Зрештою український рух спротиву виявив дії окупантів після удару по двох кораблях. Таким чином стало відомо про задуми ворога і можливість їх обходу.
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"Атеш" виявив загородження у бухті в Севастополі
Партизани зазначили, що після ударів Сил оборони України крилатими ракетами та морськими дронами по великих десантних кораблях "Ямал" та "Азов", командування Чорноморського флоту Росія перекриває хід катерів і виставляє нові загородження на морському вході в бухту.
Також агент "Атеш" повідомив, що окупанти намагаються обмежити доступ до 91-го причалу.
Ситуацію у бухті допомагає моніторити група "Кримський вітер". Ми продовжуємо постійне спостереження за ситуацією у бухті Севастополя!
– зазначили в русі опору.
Україна успішно нищить флот окупантів у Криму
- Під час операції в ніч на 24 березня Сили оборони України успішно атакували російські військові кораблі "Азов" і "Ямал" в окупованому Севастополі. Військово-морські сили підтвердили, що ці кораблі зазнали серйозних пошкоджень і не зможуть виконувати бойові завдання в найближчому майбутньому.
- Корабель "Ямал", який брав участь в анексії Криму в 2014 році, перебуває на ремонті з 2017 по 2023 рік. "Азов" до російського флоту увійшов у 1990 році під іменем "БДК-54", а свою назву отримав уже через 10 років – у 2000 році.
- Речник ВМС Дмитро Плетенчук також зазначив, що разом із цими двома російськими кораблями могли уразити й інше судно. Адже на місці влучання на заводі стояв ще один великий десантний корабель, назву і тип якого визначають Військово-морські сили.
- А вже 26 березня Збройні сили України успішно вразили російське судно "Костянтин Ольшанський" за допомогою української ракети "Нептун". Корабель, який спочатку належав Україні, був незаконно захопленим російськими силами у 2014 році під час анексії Криму.