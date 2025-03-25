Минус два вертолета: чем опасны Ка-52, которые ВСУ уничтожили на Белгородщине

В тылу противника ССО совместно с ГУР, ракетными войсками и артиллерией уничтожили четыре вертолета, из них два –Ка-52 и еще два –Ми-8. HIMARS регулярно демонстрируют свою эффективную работу.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире 24 Канала рассказал, что вертолет Ка-52 стоит 16 миллионов долларов.

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Сколько Ка-52 осталось у врага?

Нарожный отметил, что дело не в стоимости этой авиационной техники, а в ее ограниченном количестве. В начале широкомасштабного вторжения таких вертолетов в России было до 100 единиц, противник уже потерял ориентировочно 30.

Каждый потерянный противником Ка-52 – это огромный удар по возможностям воздушных сил России,

– отметил Нарожный.

Для Украины Ка-52 – это существенная угроза, поскольку эти вертолеты, по словам военного эксперта, могут нести противотанковые и неуправляемые ракеты, а также другой немалый спектр вооружения.

Аплодируем ССО, которые очевидно занимались тем, что искали эти вертолеты, и ракетным войскам и артиллерии, которые нанесли этот удар,

– озвучил Нарожный.

Напомним, что ранее в ССО отметили, что Ка-52 – ударный вертолет, который Россия использует для разведки и атак на земле. Транспортные вертолеты Ми-8 противник применяет для перевозки личного состава и грузов, а также для поддержки наземных операций.

Четыре вертолета были уничтожены ракетными ударами в тыл врага в Бедгородской области, где россияне создали площадку для подскока авиации – замаскированную позицию для быстрого перемещения бортов или для неожиданных атак на Силы безопасности и обороны Украины.