Об этом сообщает глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная.

Что известно об атаке?

В результате вражеской атаки на Винницкую область зафиксировано попадание в объект железнодорожной инфраструктуры. Из-за повреждений без электроснабжения остались более 15 тысяч потребителей. К счастью, люди не пострадали.

На местах работают все соответствующие службы. Специалисты уже занимаются ликвидацией последствий российской атаки и восстановлением электроснабжения.

Информация о масштабах повреждений уточняется. В то же время власти призывают жителей области соблюдать меры безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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Напомним, 29 сентября после российского удара на одном из объектов в Одессе вспыхнул пожар. Спасатели прибыли на место и быстро потушили огонь, однако работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

По информации на 08:30, в результате обстрела полностью уничтожены три грузовика, еще восемь автомобилей повреждены. Также зафиксированы повреждения зданий. Предварительно, в результате атаки пострадали 2 человека.

Параллельно в городе продолжают устранять последствия удара, который Одесса понесла накануне. В частности, работы ведутся возле поврежденного многоэтажного дома.

Взрывная волна также выбила окна в расположенных рядом домах и одном из учебных заведений. Сейчас специалисты закрывают поврежденные оконные проемы и выполняют другие необходимые ремонтные работы. Всего в результате атаки, произошедшей накануне, пострадали 6 человек. Двое из них до сих пор находятся в медицинских учреждениях.